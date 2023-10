(Di martedì 17 ottobre 2023) Un anno di aumenti tutti in una sola busta paga. Che potrebbe essere già quella di novembre, se il pressing del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo avrà successo. In...

Rafforzato ilasili nido " Si aumenta il fondo per ildi oltre 150 milioni di euro. Sanità " Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono ...

Stipendi, bonus agli statali: maxi anticipo fino a 2.000 euro. Detassati premi e welfare ilmessaggero.it

Rinnovo contratti PA: 5 miliardi nella Legge di Bilancio 2024, priorità ... Informazione Fiscale

Un anno di aumenti tutti in una sola busta paga. Che potrebbe essere già quella di novembre, se il pressing del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo avrà successo.Buste paga più pesanti per le mamme che hanno almeno due figli. Per loro arriva una decontribuzione totale. Significa che i contributi previdenziali normalmente a carico del ...