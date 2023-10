Tutte queste, inclusa la luminosità pubblicizzata di 850 nit, sono ledel recentissimo Honor Play 50 Plus . I telefoni hanno design diversi ma condividono lo stesso hardware ...

Stesse caratteristiche per i display dei tre Samsung Galaxy S24 TuttoAndroid.net

Galaxy S24 e Plus, questa sì che è una novità: OLED LTPO anche ... HDblog

Il mini quad per bambini di Tesla è arrivato in Italia: ve ne avevamo già parlato al lancio sul mercato, avvenuto inizialmente soltanto negli Stati Uniti giusto in tempo per il Natale del 2021; a ...Il modello base di Galaxy S24 - scrive Revegnus in un post su X - ha un display con le stesse caratteristiche delle varianti Plus e Ultra, a eccezione della risoluzione. Tutti i modelli hanno un LTPO ...