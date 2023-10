Stellantis non parteciperà al CES 2024

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dietrofront ,ha ufficialmente annunciato l 'annullamento della propria partecipazione a CES , il Consumer Electronics Show , in programma dal 9 al 12 gennaioa Las Vegas in Nevada. Il ...

Il motivo del forfait diI costi degli scioperi UAW , United Automobile Workers, in corso continuano ad aumentare, l'Azienda ha deciso di annullare le esposizioni e le presentazioni. L'...

Dietrofront, Stellantis ha ufficialmente annunciato l'annullamento della propria partecipazione a CES, il Consumer Electronics Show, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas in Nevada.