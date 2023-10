Statale 172 | lavori interminabili | “forte disappunto” del sindaco di Martina Franca Palmisano | lavori fermi nonostante ripetute rassicurazioni sui tempi

Leggi su noinotizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: “Per l’ennesima volta sono costretto ad esprimere a nome dell’intera comunità die grande delusione nei confronti dell’Anas per ibiblici del cantiere del tratto dell’Orimini della172. Malgrado lesuidi conclusione isonoe le condizioni della strada, in entrambi i sensi di marcia, continuano a causare enormi disagi a tutti coloro che la percorrono. Siamo ormai prossimi alla fine dell’anno e non si intravede ancora la conclusione dell’opera. Sono trascorsi ben 5 anni dall’apertura del cantiere e tutto questo non è più ...