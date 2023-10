“Stasera c’è Cattelan” | gli ospiti del 17 e 18 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) In onda in seconda serata su Rai 2 Alessandroè pronto ad intrattenere nuovamente il pubblico con il doppio appuntamento di “c’è”, in seconda serata su Rai2. Oggi, martedì 17, per la settima puntata di “c’è” saranno presenti: Sigfrido Ranucci, conduttore e autore di “Report”, programma in onda su Rai3. Poi, Arisa, tra le interpreti più acclamate e amate della musica pop italiana, vincitrice di due Festival di Sanremo con “Sincerità” e “Controvento”, ha collezionato nel corso della carriera oltre 20 dischi d’oro e platino. Infine Tropico, progetto solista di Davide Petrella – tra i più prolifici e premiati songwriter italiani – che ha appena pubblicato il suo secondo album. Mercoledì 18ci saranno James Blunt, ...