Sport in tv oggi martedì 17 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023)17, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sugli impegni della Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, affronteranno l’Inghilterra a Wembley in un remake della sfida che più di due anni fa assegnò il titolo continentale alla formazione allenata da Roberto Mancini. Dopo il successo di Bari contro Malta, i nostri portacolori puntano al risultato utile nella trasferta inglese. Ci sarà anche l’impegno della Nazionale U21 che affronteranno la Norvegia in una partita assolutamente da vincere. Tanto basket con le ...