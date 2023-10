Spazzamento strade a Valenza | comincerà dalle 18 30 ' Ma ora la modifica ai cartelli chi la paga?'

(Di martedì 17 ottobre 2023) ' Meno male - ha proseguito Ballerini - che l'assessore Patrucco, da quanto leggo, è riuscito a far cambiare idea alla Amministrazione, convinta della bontà di spazzare lein giornate feriali ...

... ' Ed ecco che dopo averglielo detto in tutti i modi, in sordina, è stata pubblicata una ordinanza di rettifica degli orari di'. ' Meno male - ha proseguito Ballerini - che l'...

Spazzamento strade a Valenza: comincerà dalle 18.30. “Ma ora la ... Radio Gold

Spazzamento strade, ecco quali nel Municipio XV a ottobre VignaClaraBlog.it

VALENZA - Il consigliere comunale di Valenza Futura, Luca Ballerini, settimane fa aveva fatto notare come gli orari di spazzamento delle strade fossero ...Il sindaco Francesco Micciche aveva avvisato la cittadinanza, dopo una serie di lamentele, della responsabilità in capo al precedente sindaco per un accordo contrattuale con la ditta che si occupa del ...