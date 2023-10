Spari in strada | la versione dell’omicida | “Avevo paura di Ivan”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAngelo Girolamo, il 44enne che sabato sera tra la folla ha ucciso a colpi di pistola il 46enneKantsedal resta in carcere. Questa mattina nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al Gip del Tribunale di Benevento, Maria Di Carlo, nel carcere di Ariano Irpino, Girolamo, assistito dall’avvocato Giuseppe Romano, ha parlato di una lite conrisalente a dieci anni fa per il rifiuto di una sigaretta. Di li lo stato di intimidazione che l’omocida dice di aver vissuto in questi anni: “soggezione e” che lo avrebbe convinto anche a comprare un’arma, secondo laprospettata dell’imputato, solo per difesa personale. Girolamo però non avrebbe premeditato il delitto, per lui più che di una vendetta si sarebbe trattato da una sorta di liberazione da una ...