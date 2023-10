Sparare | So come zittirti | A ciabattate | l' orrore dei terroristi contro Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Toni violenti e aggressivi" e vere e proprie minacce, in chat. Stanno emergendo i dettagli dei messaggi privati che si scambiavano i due arrestati a Milano, un egiziano e un cittadino italiano anche lui di origine egiziana, con l'accusa di terrorismo in quanto affiliati all'Isis. "con un'arma da fuoco ti fa avere un cuore di ferro", scrivevano. E poi minacce a Silvio Berlusconi e alla premier. "Non ti preoccupare per noi, sappiamo benissimozittirli e fermarli al momento giusto. Viviamo con loro da banditi, pronti a colpirli a", scriveva il 3 ottobre del 2022 il più giovane, che sarebbe stato indottrinato dal più anziano. Pochi giorni prima, il centrodestra aveva vinto le elezioni e i due affiliati all'Isis commentavano con toni carichi di odio. Tra i tanti ...