Spalletti | “Ho avuto buone risposte dalla squadra | qualche correzione va fatta”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una sconfitta, per giunta in rimonta, amarissima per la nostra Nazionale. Questa sera, l’Italia, a partire dalle ore 20.45 e a Wembley ha affrontato l’Inghilterra di Gareth Southgate nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. La Selezione inglese è riuscita a imporsi per 3-1 su Scamacca e compagni. Insomma una sconfitta che costringerà l’Italia a dare il massimo nella sessione di novembre. Il ct Luciano, in ogni caso, nel corso dell’intervista post partita rilasciata alla Rai, ha parlato di una buona partita messa in atto dai suoi uomini ed ha analizzato l’incontro. Ecco di seguito le sue parole. ITALIA: LE DICHIARAZIONI DIPOST INGHILTERRA L’analisi della partita da parte di: “Abbiamo fatto una partita con le intenzioni giuste. Troppo spesso siamo condizionati dal risultato; deve essere ...