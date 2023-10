Spalletti | «Buona partita in generale | ma se concedi queste occasioni agli inglesi…»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Luciano, commissario tecnico della Nazionale, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Inghilterra Lucianoha così parlato a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia. SCONFITTA PESANTE – «E’ stata unacon intenzioni giuste, ma troppo spesso si è condizionati da quello che è il risultato. Le ripartenze ci trovano in difficoltà, deve essere normale subirne se si vuole fare un calcio europeo e fisico a livello di quelli che sono ora club e nazioni che dicono e insegnano come stare in campo». RISPOSTE – «Sono state corrette sulla ricerca, ma è chiaro che nel confronto a viso aperto così qualche correzione la dobbiamo trovare. Spesso abbiamo subito la loro forza fisica, in altri quella che è l’anticipazione delle idee e del calcio che bisogna andare a giocare. Questo fatto di vedere al contrario cosa ...

"Abbiamo cominciato bene e nel complesso abbiamo fatto unapartita anche con buonissime cose ma al contempo abbiamo concesso situazioni che squadre come l'Inghilterra ti fanno pagare".

Spalletti ha commentato a caldo la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra