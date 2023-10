...abbiamo fatto unapartita anche con buonissime cose ma al contempo abbiamo concesso situazioni che squadre come l'Inghilterra ti fanno pagare". Così il ct dell'Italia, Luciano, ai ...

Spalletti, buona gara nel complesso ma a volte sorpresi - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Spalletti, buona prestazione ma occasionali sorprese ... Tendenzediviaggio

Spalletti: «Buona partita, ma troppe volte ci hanno sorpreso in ripartenza». Le dichiarazioni dopo la sconfitta dell’Italia Spalletti ha commentato a caldo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterr ...Non sarà la rivincita della finale di Euro 2020, ma per l'Inghilterra del calcio questo successo sull'Italia, peraltro prevedibile visti i nomi dei giocatori in campo, vuol dire comunque molto. In pri ...