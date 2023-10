(Di martedì 17 ottobre 2023) Un istituto scolastico del quartiere San Rocco di Monza - periferia cittadina, in altri tempi suburbia degli immigrati meridionali - ha segnato un record nazionale

...organizzativo e nello stesso tempo perché pone l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni con l'incarico ad un docente impegnato solo nell'attivitàindel ...

Sostituzione didattica - ilGiornale.it ilGiornale.it

#NoiSiamoLeScuole questa settimana racconta l'Istituto alberghiero ... Miur

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno dando avviso della possibilità dell'esonero per un docente o semiesonero di due docenti collaboratori dei dirigenti scolastici degli istituti in reggenza. In Par ...