(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl giorno 16 ottobre i segretari generali di FAI CISL Campania, FLAI-CGIL Campania e Napoli e UILA UIL Napoli Campania – Bruno Ferraro, Igor Prata ed Emilio Saggese– accompagnati dai segretari territoriali (per la FAI CISL IrpiniaSannio era presente Luigi Pagano) delle tre categorie, hanno incontrato l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo e il presidente di Uncem Campania, Vincenzo Luciano, per discutere delle problematiche del settore forestale, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione e dello, programmato per il 18 ottobre 2023. Nel corso dell’incontro l’assessore Nicola Caputo, riscontrando la richiesta delle organizzazioni sindacali, si è impegnato a trasferire al presidente della giunta regionale, on. Vincenzo De Luca, e al consiglio regionale la proposta di modifica ...

... tra le quali l'avere 'agito per motivi di particolare valore morale', dichiarando la...per il clima in 35 città italiane: Greta Thunberg in piazza a Stoccolma TI POTREBBE ...

Sospensione sciopero generale lavoratori idraulico-forestali anteprima24.it

Usb risponde alla precettazione di Salvini: sciopero dei trasporti rimandato al 9 ottobre Il Sole 24 ORE

“Con grande dispiacere comunichiamo che, per decisione dell’amministrazione comunale, il centro del riuso del centro Comes è sospeso. Per questo non sarà più possibile ritirare alcun oggetto. Se qualc ...Una fuoriuscita graduale da qui all’anno prossimo di tutti gli interinali. L’azienda cerca di abbattere i costi mandando a casa il 15% degli assunti. La mobilitazione è stata indetta dalle organizzazi ...