SOS capelli | ecco i superfood multitasking per averli sani e forti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Siamo ormai in autunno, una stagione ricca di colori e di prelibatezze culinarie, ma anche insidiosa per chi teme malesseri e fastidi, in primis la caduta deiche arriva puntuale assieme alle castagne. Ai malanni e aici pensa, però il cibo: gli esperti di CiboCrudo, consigliano l’assunzione e l’utilizzo di alcuni selezionati alimenti funzionali capaci di rafforzare le difese immunitarie e contrastare queste fastidiose problematiche. Si tratta di alimenti, ottimi sia come prodotti di bellezza per maschere nutrienti e purificanti, sia come ingredienti in cucina per preparare sfiziose ricette, o da assumere come integratori alimentari. Cacao Il cacao in polvere è ricco di princìpi attivi, vitamine e sali minerali benefici per il nostro organismo. Si tratta di uno degli alimenti che più contiene flavonoidi, ...