Sorpresa di De Laurentiis | sta accadendo in questi minuti | cos’ha fatto il presidente del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Importante novità riguardante ile ilAurelio De, cosa ha scelto di fare oggi il numero uno azzurro. Sono giorni concitati quelli vissuti nell’ultimo periodo in casa, con Rudi Garcia andato a un passo dall’esonero, salvo poi tenere la panchina per il rifiuto di Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore del. IlAurelio Deha così deciso di dare ancora tempo al tecnico francese, che però dovrà fin da subito riuscire a invertire la rotta. Dea Castel Volturno, blitz deldelIl numero uno azzurro ha deciso così di stare più vicino al proprio allenatore e supportarlo anche in allenamento, oltre che essere presente allo stadio ...