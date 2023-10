Società di Storia Patria | Massimiano Sciascia nominato consigliere delegato alla toponomastica

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Caserta. Con decreto protocollato il 17 novembre 2023 il Presidente delladidi Caserta comm. avv. Alberto Zaza d’Aulisio ha provveduto a nominare qualeil prof. Avv.. Il tutto in ossequio della Legge n. 1189/1927 che rende obbligatorio il parere delladiper la intitolazione di nuove strade., casertano, è un ex allievo del Liceo Ginnasio Pietro Giannone di Caserta, laureato in giurisprudenza, esercita la professione di avvocato ed è docente universitario di diritto amministrativo e diritto sportivo nonché autore di numerosi saggi e pubblicazioni ...