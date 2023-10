Smontate le balle della sinistra | chi è davvero l' egiziano che ha terrorizzato Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ma quale pazzo isolato... Ibrahim, l'clandestino 33enne che sabato aha aggredito tre passanti al grido di «Allah Akbar» mentre brandiva il Corano, avvolto in una tunica islamica, è stato arrestato e spedito a San Vittore dalla Digos per «incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». L'ipotesi di semplici «lesioni aggravate», per cui è stato denunciato a piede libero, è stata sorpassata. E vorrà pur dire qualcosa. I buonisti dici hanno provato a derubricare l'episodio a una delle più classiche follia di strada di un soggetto alterato ma il castello di carte è presto caduto. L'uomo che nel pieno del conflitto israelo-palestinese, e a pochi passi dal corteo anti-ebraico ha preso a calci e pugni due italiani e un ecuadoriano (finito all'ospedale), non solo ha qualche precedente ...