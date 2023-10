Sigarette | quando anche la libertà finisce in fumo

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) A Londra,bandite per tutti i nati dal 2009. Il bene pubblico al di sopra di tutto, però, è molto rischioso. L’idea di uno Stato che impone ai singoli comportamenti virtuosi, che ordina che cosa fare o non fare, che cosa bere o mangiare, che vizi avere o non avere, è aberrante Mio suocero fumava «MS». L’abbiamo seppellito con il suo amato pacchetto. È morto a 81 anni, dopo aver eliminato dalla sua vita, una dopo l’altra tante sue passioni: aveva rinunciato ai viaggi, alle passeggiate, all’amato teatro. Solo a una cosa non ha mai rinunciato: alle. Hanno provato a togliergliele in ogni modo. Gliele centellinavano. Gliele sequestravano. Niente da fare: ha vinto lui. Ha fumato fino all’ultimo giorno. Mio padre fumava «HB»: era una marca piuttosto strana, lui ne andava orgoglioso. Teneva una stecca nel ripostiglio di casa. Mai che mi sia ...