Sigarette e tabacco | nuovi aumenti decisi dal governo | quando scattano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023)in arrivo. Come già avvenuto alla fine del 2022 i prezzi dellestanno per subire un ulteriore rincaro. Ilguidato da Giorgia Meloni ha deciso di alzare le accise, ovvero le tasse su produzione e vendita, sui tabacchi. Questo per poter coprire le spese previste dalla manovra finanziaria da 24 miliardi di euro che la premier ha definito “seria e realistica” e che prevede tra l’altro 100 euro in più al mese per 14 milioni di italiani, decontribuzioni per madri di più figli e quota 104 per le pensioni. Ad annunciare la misura, che è ancora in fase di elaborazione, è stata una nota del ministero dell’Economia: “Il finanziamento delle politiche invariate (rinnovi contrattuali Pa e sanità, missioni internazionali, Difesa) – si legge – sono coperte, inoltre, con ...