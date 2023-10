Lassoued era sbarcato a Lampedusa nel 2011. Poi il trasferimento in. E il ritorno all'aeroporto di Caselle

Sicilia-Svezia-Torino: la rotta dell’attentatore di Bruxelles Il Foglio

Belgio: la Svezia non aumenta livello minaccia dopo attacco Bruxelles La Sicilia

Lassoued era sbarcato a Lampedusa nel 2011. Poi il trasferimento in Svezia. E il ritorno all'aeroporto di Caselle (per i meccanismi del regolamento di Dublino) ...A Bruxelles è stata annullata "per motivi di sicurezza", ha fatto sapere l'Uefa, la partita Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni all'Europeo di calcio 2024. Le squadre non sono rientrate in ...