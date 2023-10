Sicilia | Schifani | ' nomine Sanità? Giunta farà proprio dovere | esaminerà tutti i curricula' **

'Abbiamo lavorato in silenzio come è nostro costume per programmare l'arrivo di fondi', ha dettoin Prefettura.

quando si lavora in silenzio i risultati poi si raccolgono" ha aggiunto Schifani, poi a margine della firma del protocollo di legalità in Prefettura.Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, “consentirà di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici”. Lo ha detto il Pr ...