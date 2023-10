Sicilia | Schifani | ' aumenterà il numero degli ispettori di lavoro' **

(Di martedì 17 ottobre 2023) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "ildiin Sicilia.la presenza. Mi ha chiamato personalmente il ministro del, Marina Calderone, per annunciarmelo". A dirlo è il Presidente della Regione siciliana Renato, durante la firma del protocollo di Le­ga­li­tà per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­liz­za­zio­ne del nuovo ospe­da­le di Paler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co di Palermo.

'Abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della' dice. In pratica, l'...

Ultimo'ora: **Sicilia: Schifani, 'aumenterà il numero degli ispettori di ... La Svolta

Ponte sullo Stretto, Sicilia pronta a investire oltre un miliardo ... Regione Sicilia

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, “consentirà di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici”. Lo ha detto il Pr ...Due barriere in massi naturali e artificiali per proteggere dalle mareggiate il lungomare di Nauloco. A Venetico, nel Messinese, stanno per essere realizzate le opere che consentiranno di arrestare il ...