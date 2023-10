Sicilia | Schifani | ' accordo Stato-Regione consentirà assunzione di 700 persone'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Il via libera al nuovo, firmato ieri, "di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici". Lo ha detto il Presidente dellana Renatodurante la firma dle protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co". "Abbiamo lavorato in silenzio come è nostro costume per programmare l'arrivo di fondi", ha dettoin Prefettura.

'Abbiamo posto le basi per imprimere un'accelerazione determinante alla costruzione di quella che sarà un'infrastruttura strategica per il futuro della' dice. In pratica, l'...

Schifani, 'Palermo Marina Yatching segno ripresa Sicilia' Adnkronos

**Sicilia: Schifani, ‘aumenterà il numero degli ispettori di lavoro’** La Sicilia

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, “consentirà di bandire concorsi per 700 unità e anche un miglioramento dei conti pubblici”. Lo ha detto il Pr ...Due barriere in massi naturali e artificiali per proteggere dalle mareggiate il lungomare di Nauloco. A Venetico, nel Messinese, stanno per essere realizzate le opere che consentiranno di arrestare il ...