Si sblocca la partita per la presidenza della Bei (ed è una sconfitta del governo)

(Di martedì 17 ottobre 2023) La nomina del nuovo presidenteBei (Banca europea degli investimenti) è in dirittura d’arrivo e potrebbe forse essere annunciata già nelle prossime ore, al termine dell’Ecofin che si svolge oggi in Lussemburgo. Una svolta importante è arrivata nella giornata di ieri durante la riunione dell’Eurogruppo: a sciogliere le riserve per uno dei cinque candidati – tra i quali c’è anche l’ex ministro delDraghi Daniele Franco – è stato infatti Christian Lindner, titolare delle finanze tedesche. Sebbene Lindner abbia dichiarato di non poter “esprimere pubblicamente” la decisione presa dalla Germania, a Berlino sembra aver prevalso la linea del cancelliere Olaf Scholz a sostegno di Nadia Calviño, ex direttrice dei dipartimenti Bilancio e ConcorrenzaCommissione Ue e vicepremier spagnola del partito socialista europeo (come ...

Anche per Macron la strada che conduce al profilo di Calviño sembra tracciata, con un altro "scambio" in prospettiva che in questo caso potrebbe riguardare la partita per la sede dell'Autorità europea ...