(Di martedì 17 ottobre 2023) Ancora problemi per, ex allenatore del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore infatti, è statoJohn Valoci-dell'allenatore

Come riportato dal quotidiano RMC Sport, l'accusa è quella di "esercizio illegale della professione disportivo". Nell'operazione, coinvolti anche altri esponenti del mondo del calcio come ...

Si fingeva agente sportivo: arrestato il figlio adottivo di Christophe Galtier ItaSportPress

Truffatore seriale arrestato a Roma: si fingeva agente di aste ... ConfineLive

Ancora problemi per Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore infatti, è stato arrestato John Valoci-Galtier, figlio adottivo dell'allenatore ...A Milano due minorenni hanno raccontato di aver subito violenza sessuale da un 43enne che per avvicinarli aveva finto di essere un allenatore di calcio.