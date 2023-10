Shock anafilattico | presidente di Food Allergy Italia APS | “Troppe fatalità Auto-iniettori di adrenalina in farmacia e luoghi pubblici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Morire per unoda reazione allergica. Il lutto nel mondo della cucina per la scomparsa di Michael Chiariello, chef italo–americano con origini calabresi star della tv statunitense, riporta al centro del dibattito la prevenzione e l’aumento della consapevolezza culturale attorno alla pericolosità delle reazioni allergiche non controllate. Andato in ospedale per una reazione allergica non immediatamente fatale, il 61enne protagonista di diversi programmi di cucina è morto la notte del 6 ottobre poche ore dopo il suo ricovero a causa di uno. “È inaccettabile che ci siano ancora episodi di morte di questo genere. Incontiamo circa 40 casi fatali ogni anno”, racconta a Ilfattoquotidiano.it Marcia Podestà, fondatrice edell’associazione ...