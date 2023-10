(Di martedì 17 ottobre 2023) La “” diventa nazionale a Bergamo, il 24 ottobre, conferenza organizzativa sulle società a “impatto zero” e un film sul ruolo dell’acqua Torna da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, e per la prima volta diventa evento nazionale, la , manifestazione sull’innovazione, la green economy, il rispetto dell’ambiente e la transizione ecologica ideata da Confartigianato Imprese Bergamo e giunta alla sua 15ª edizione. La grossa novità di quest’anno è che la kermesse è diventata evento di sistema nazionale di Confartigianato Imprese, con 55 appuntamenti a partecipazione gratuita, promossi dalle diverse Associazioni territoriali di Confartigianato, che andranno a toccare 50 città di 18 Regioni d’Italia per guidare gli artigiani e le piccole imprese nella transizione green. Regione Lombardia ha inoltre inserito le iniziative della kermesse tra gli eventi connessi al 4° Forum regionale per lo Sviluppo ...

E proprio negli USA dovrebbe avvenire il rientro di Ricciardo nell'abitacolo dell'AlphaTauriil GP del Texas , in calendario questo finead Austin. A mancare infatti è solo la conferma ...

DAL 23 AL 27 OTTOBRE LA SETTIMANA PER L'ENERGIA E LA ... Confartigianato La Spezia |

Confartigianato lancia la Settimana per l'energia e la sostenibilità Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana

Roma, 17 ott. (askanews) – Dopo un percorso in 23 tappe che nell’arco degli ultimi sette mesi ha toccato tutte le regioni italiane, martedì 24 ottobre, in occasione della Settimana europea per la sicu ...«L’interesse e la partecipazione del pubblico hanno decretato il successo di “È cultura”, sette eventi in sette giorni dal 7 al 14 ottobre, a Palatium Vetus. Sono stati, infatti, circa un migliaio i v ...