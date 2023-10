Serie A | ritorno al pay-per-view? Quanto conviene

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 ottobre 2023) La questione diritti TV per laA è tutt’altro che semplice, e soprattutto scontata. Allo stato attuale, al di là delle offerte reputate insoddisfacenti, c’è una problematica schieramenti da affrontare. Quella che sembrava un’ipotesi lontana, pare invece soddisfare alcune società della massima, come ad esempio i campioni in carica, il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo e quali sono le possibilità per il prossimo futuro. Sfida tra Sky e DAZN Sembra a tutti gli effetti che da questa estenuante sfida al rialzo sia uscita definitivamente Mediaset. Si tratta della stessa decisione presa, ormai mesi fa, da Amazon. Il celebre marketplace, da tempo impegnato nel servizio streaming, continua la propria espansione nel mondo del calcio, ma passando dalle Coppe europee. Su Prime Video c’è la Champions League, ...