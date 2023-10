Serie A | Fagioli darà ragione alla Procura e presto inizierà a scontare la sanzione per il caso scommesse illegali

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 ottobre 2023) 2023-10-16 17:52:35 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: ELo scandalo dellecontinua a far parlare in Italia e, poco a poco, il processo sta avanzando. Mentre ladi Turno convocherà a breve Nicol Zaniolo (Aston Villa) e Sandro Tonali (Milan), IlNicol(Juventus) è quello più vicino a essere ‘risolto’. E proprio il giovane centrocampista bianconero è stato quello a far saltare la lepre. L’italiano dovrà trovare un accordo con ladella Figc entro la fine della settimanaLo dice oggi ‘Sky Italia’. Non ci sarà quindi alcuna remissione esubito a contare la squalifica. Vista la fattiva collaborazione e autodenuncia del giocatore, si sta procedendo verso un forte sconto sui tre ...