Serie A | Dazn e Sky mettono sul piatto 900 milioni

Leggi su tvzoom

(Di martedì 17 ottobre 2023)e Sky Italia offrono 900per laA Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 29 Ancora una settimana di lavoro sui diritti audiovisivi dellaA, prima dell’assemblea convocata per il prossimo 23 ottobre, «giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster», come si legge nella nota diffusa dalla LegaA al termine dell’incontro di ieri. Da cui la prima novità che sembra essere emersa è il sostanziale tramonto della possibilità che Mediaset vada a trasmettere in chiaro una partita a settimana del massimo campionato. Non che il gruppo di Cologno sia ufficialmente uscito dalla partita. Ma la proposta ora al vaglio dei presidenti dei club – e che potrebbe portare a evitare lo spauracchio di un canale della Lega, che resta l’alternativa in caso di ...