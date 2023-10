Serie A | Balotelli accusa Ibrahimovic dopo le sue parole | “Con lui non avremmo vinto la Champions”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 ottobre 2023) 2023-10-17 18:17:02 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: SÌancora aperto il conflitto tra Marioe Zlatanledello svedese al ‘Festival dello Sport’ della ‘Gazzetta dello Sport’. L’ex milanista, da poco in pensione, ha commentato così“Molti là fuori vorrebbero una sola possibilità: lui ha sprecato tutte le occasioni.”, che prima aveva risposto su Instagram con una foto celebrativa della(non l’ha vinta Ibra), ha lanciato un lungo discorso sullo svedese. Onestamente è strano che Zlatan mi abbia attaccato così in pubblico senza motivo. Mario“Onestamente è strano che Zlatan mi abbia attaccato così in pubblico ...