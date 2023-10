Senza Osimhen l'anno scorso il Napoli vinse sei partite su sei (Gazzetta)

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) . Che farà ilinfortunato? Se lo chiede lache con Maurizio Nicita ricorda cosa accadde loanno., con Simeone e Raspadori appena arrivati, gli azzurri sopperirono benissimo all’infortunio di settembre di: vincendo seisu sei, anche con risultati eclatanti, vedi il 6-1 ad Amsterdam, peggior sconfitta a livello internazionale in casa per l’Ajax. L’argentino segnò in quelle sei gare tre reti e il bolognese arrivò a quattro. Quella squadra aveva già trovato i propri equilibri e sapeva farli funzionare al di là degli interpreti. Questoinvece sta incontrando molte più difficoltà. Il futuro di Garcia. Garcia che fai? Dunque nel momento più delicato – ...