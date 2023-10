Secondigliano | blitz contro il clan Di Lauro | in manette anche Tony Colombo e Tina Rispoli

...all'alba dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell'ambito di un' indagine della Dda (sostituti procuratori Giugliano e De Marco) sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di. ...

Blitz anticamorra contro il clan di Lauro, 27 arresti Agenzia ANSA

Il cantante neomelodico Tony Colombo la moglie Tina Rispoli , vedova del boss Gaetano Marino, e Vincenzo Di Lauro , figlio del capoclan Paolo ...La coppia è diventata nota al pubblico nazionale per diverse comparsate in tv e per le nozze trash del 2019 che paralizzarono Napoli ...