Se adori Top Gun | sappi che sta per arrivare un' impressionante docuserie a tema

Leggi su gqitalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) A volte ci dimentichiamo che Top Gun non è semplicemente fiction, la saga in due capitoli distanti decenni tra loro, in fondo, si è ispirata a un articolo sui cadetti del programma Strike Fighter Tactics Instructor Program della Marina degli Stati Uniti, più noto come Top Gun. Quindi, se nella vita reale esistono piloti d'élite che fanno tutto ciò che Maverick e soci ci hanno mostrato sul grande schermo, e probabilmente molto altro ancora, perché non mostrarlo? Si deve essere posto proprio questa domanda anche National Geographic, che stando a Deadline ha in pista unain cui verrà seguito proprio un gruppo di ragazzi dell'aviazione selezionati per quel programma. Da quanto rivelato finora, Top Gun: The Next Generation filmerà i piloti tanto in aria quanto a terra tra lezioni teoriche e di volo e mentre fanno esercitazioni sull'atterraggio sulle portaerei, ...