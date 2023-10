Scuola – La Raggi e De Santis | “Su taglio ore Oepac ancora nessuna risposta | amministrazione ignora diritti dei bimbi con disabilità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Le famiglie romane sono sempre più in balìa di un’che parrebbe essere più reattiva sul tema delle occupazioni abusive che non rispetto aiin difficoltà. La riduzione del monte ore di assistenza ai bambini conprevista nel Municipio XIV e la carenza di fondi lamentata oramai da tutti i municipi, non solo contrasta con ogni singolo principio contenuto nella delibera dell’Assemblea Capitolina n.20 del 2022, ma è altamente lesiva del diritto all’inclusione e allo studio dei piccoli studenti che necessitano di supporto. Per quanto ci riguarda non saremo spettatori passivi di un tale disastro organizzativo ed etico. A tal proposito, difenderemo strenuamente i sacrosantidi genitori, bambini e insegnanti coinvolti in tutte le sedi preposte, a cominciare dalla Commissione ...