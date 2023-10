Scudetto | Scaroni presidente del Milan corregge il tiro

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023) Paoloprecisa che ilha un solo obiettivo: vincere.e non solo, è quella la missione del club rossonero, lo è da sempre, un’ambizione impregnata tra le strisce rosse e quelle nere della storica prima maglia: «? È quello che vogliamo. Io voglio vincere tutte le partite» ha detto lunedì sera ildela margine dell’evento WEmbrace Sport, la grande iniziativa benefica voluta da Bebe Vio e Art4sport – l’associazione fondata nel 2009 dai genitori di Bebe – con la missione di sensibilizzare il pubblico al valore della diversità. Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Come ho trascorso la pausa per le Nazionali con ilcapolista in campionato? Veramente eravamo già stati in alto nelle ...