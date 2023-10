Scoperto e catturato il terrorista di Bruxelles

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) La Polizia belga ha individuato l'attentatore che ieri aha ucciso due svedesi e ferito altre persone. L'uomo è stato trovato a Schaerbeek, quartiere noto proprio per essere stato luogo di origine di altri attentatori islamici. Al termine di un conflitto a fuoco l'attentatore, un 45 enne tunisino, è stato ferito ed ora si trova in rianimazione all'ospedale. Trovata anche un'arma che potrebbe essere il kalashnikov utilizzato ieri per l'attentato