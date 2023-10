Scommesse | Tonali ha fretta | vuole parlare e confessare

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sandroè pronto ae pagare: gli aggiornamenti sul casoche vede coinvolto il centrocampista Sandroè pronto ae, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha anche molta. Il centrocampista ex Milan è tornato a Newcaslte dove ha ripreso gli allenamenti, intanto uno dei suoi legali, Marco Feno, ha incontrato a Torino la PM Manuela Pedrotta. Un incontro informale per stabilire un primo contatto. Gli inquirenti sentiranno il calciatore, ma per ora non c’è: al momento si lavora ad analizzare telefoni, computer e chat, mentre l’interrogatorio potrebbe avvenire tra la metà e la fine della settimana.