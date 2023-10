Scommesse | squalifica Fagioli | verso i 7 mesi di stop

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023) Alla fine il centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Nicolò, grazie anche alla sua collaborazione e autodenuncia alla Procura della Figc, sembrerebbe aver scampato la sanzione minima di 3 anni prevista per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva. Solo 7diper il giovane calciatore classe 2001, questa la condanna dopo il patteggiamento per il caso. Sulla consistente riduzione della pena nell’ambito dello scandalo legato alleha sicuramente influito non poco il comportamento portato avanti dallo stesso. Il giocatore ha fin da subito mostrato la volontà di collaborare con la giustizia sportiva già dal suo colloquio con la polizia avvenuto a Coverciano, durante il ritiro della Nazionale. In ...