Scommesse | Nicolò Fagioli verso 7 mesi di squalifica | la proposta di patteggiamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una stop di sette, che in pratica gli farebbe saltare l’intera stagione 2023/24. Questa sarà probabilmente lachedovrà scontare per il caso: uno sconto importante rispetto al minimo di 3 anni previsto dal Codice di giustizia sportiva, di cui il centrocampista 22enne della Juventus beneficerà grazie all’autodenuncia davanti alla Procura federale e alla collaborazione fornita nel corso delle indagini. Norme alla mano, si sarebbe potuti arrivare a un minimo di un anno di, oltre una un’ammenda di circa 12mila euro. Ma altri 5possono essere abbonati a, che in cambio si impegna a portare avanti un percorso terapeutico per curare la ludopatia e a partecipare ad alcuni incontri sul tema. La ...