Scommesse | Marino | «Bisogna iniziare con l’educazione già nelle giovanili»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le parole di Pierpaolosul caso: «Indubbiamente non ne esce bene né l’immagine del calcio, né quella dei calciatori» Pierpaolo, ha parlato a Tuttosport del casoche ha colpito la Serie A. Di seguito le sue parole. PAROLE DI MAROTTA SU TROPPI SOLDI E TROPPE GIORNATE VUOTE – «Questo è indubbiamente un fattore di rischio, però credo che la questione sia quella di dare un’educazione a questi ragazzi fin da quando, a 14-15 anni, crescono nei settori, in più monitorando anche le famiglie che, in ragioni dei grandi guadagni che ottengono i calciatori, diventano dipendenti da queste “aziende”». TESTIMONIANZE DEI CALCIATORI LUDOPATICI AI GIOVANI – «Queste iniziative, che definirei quasi di “educazione civica”, sono molto utili per prevenire questi fenomeni: ...