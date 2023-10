(Di martedì 17 ottobre 2023) Nicolòè vicino ad ottenere ilmento dalla procura della Figc per le. Questo significa che per il giocatore della Juventus la stagione è praticamente finita. Ma lo stop, che potrebbe arrivare a un anno in totale, non pregiudicherebbe la sua carriera futura. Anche Sandrosi avvia verso ilmento: il calciatore, come, ha ammesso la ludopatia efarsi interrogare dalla procura di Torino. Sotto il profilo penale potrebbe cavarsela con una multa. Dal punto di vista sportivo la squalifica per lui rischia di essere pesante. Soprattutto se dovesse ammettere di aver scommesso sulle partite della sua squadra. Rimane il caso a parte di Nicolò. Il calciatore nega di aver ...

Nicolò Fagioli è vicino ad ottenere il patteggiamento dalla procura della Figc per le. Questo significa che per il giocatore della Juventus la stagione è praticamente finita. Ma lo stop, che potrebbe arrivare a un anno in totale, non pregiudicherebbe la sua carriera ...

Scommesse illegali, la "fonte" di Fabrizio Corona: «Su Zalewski mi sono inventato tutto» - Il video Open

Scommesse illegali: Fagioli patteggia, Tonali vuole parlare e Zaniolo continua a smentire Open

La ludopatia non si combatte col pugno duro. Fagioli si è pentito, si sta curando e potrà farlo per circa un anno lontano dal campo. Non si arriverà infatti al 29 ottobre ...La Procura di Torino allarga l’indagine alla frode sportiva. Ultimata la copia di telefonini e tablet, analizzate le chat di Fagioli. Non ci sono partite truccate. Tonali e Zanoli vogliono essere asco ...