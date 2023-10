Scommesse | Gravina | “Questi ragazzi saranno puniti | ma anche aiutati Non li abbandoneremo”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Come presidente federale non mi sento particolarmente coinvolto se non perchè devo agire. Ma lo sono sotto il profilo umano:sono per me come dei figli, che non possono diventare carne da macello come vengono invece esposti quotidianamente, con modalità non da Paese civile”. Gabriele, presidente della Figc, torna a parlare del casoin quel di Londra dove è impegnato in un evento presso l’Ambasciata Italiana. “In Italia esiste una malattia come ce ne sono diverse, la ludopatia: è una piaga sociale, non è un problema solo del calcio italiano – sottolinea – Noi comunque non ci tiriamo indietro, ci assumiamo le nostre responsabilità. Chi ha sbagliato sarà punito, sarà una punizione afflittiva e ci stiamo adoperando perchè tutto si svolga con la massima rapidità e chiarezza. Ma vi ...