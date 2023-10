Scommesse | Gravina | «Questi ragazzi non possono diventare carne da macello»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il presidente della Figc Gabrieleha partecipato all’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa” all’ambasciata italiana di Londra. Sul caso, che vede coinvolti tre calciatori italiani: «Come Presidente Federale tra un po’ sarò responsabile anche del buco dell’ozono… Ma la verità è che da presidente federale non mi sento molto coinvolto. Io sono dispiaciuto dal punto di vista umano,sono per me dei figli e nonda. La modalità in cui vengono esposti alla mercé di tutti non è da paese civile. La ludopatia è una piaga sociale, non è un problema del calcio italiano. Abbiamo un milione e 300mila tesserati, è chiaro che può essere coinvolto qualcuno di loro. Chi ha sbagliato deve essere punito, ...