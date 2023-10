Scommesse | clamoroso Sandro Tonali | Sotto choc | dove lo vedremo sabato prossimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) E' "",, ma pronto a reagire. Il centrocampista della Nazionale, passato in estate dal Milan al Newcastle per quasi 80 milioni di euro, è stato interrogato per due ore dalla pubblico ministero Emanuele Pedrotta a Torino, nell'ambito dell'inchiesta sulletra i calciatori. Massimo riserbo sui contenuti del colloquio, che però dovrebbe fare chiarezza sulle attività irregolari commesse dal centrocampista, chiamato in causa nell'indagine dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, insieme a Nicolò Zaniolo che, come, risulta essere indagato. L'ex romanista ora all'Aston Villa, ha fatto trapelare in questi giorni che sulle piattaforme illegali era entrato non per scommettere, come invece ha ammesso Fagioli, ma per giocare d'azzardo on-line. Se così ...