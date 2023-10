Scommesse choc | spunta l’ipotesi di partite truccate

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le ultime sul casoche sta vedendo protagonisti vari calciatori di Serie A e della Nazionale. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, emergono nuovi clamorosi scenari sul casoscoppiato in Serie A. L’ultima ipotesi è che i calciatori coinvolti potrebbero essersi fatti intenzionalmente ammonire per ripianare i debiti di altre puntata andate male. Se la teoria dovesse essere confermata, rischierebbero delle squalifiche ancora più lunghe, fino addirittura alla radiazione. Riscontri poi devono essere fatti sulle tipologie difatte sia da Zaniolo che da Tonali.

Sotto sigilli sono fine una palestra, una salae alcuni supermercati. Tra i destinatari ... Il racconto

Caso scommesse choc! Ipotesi gare truccate non solo dai giocatori Juventus News 24

Diretta caso scommesse: tutti gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Durante la sua permanenza, si è diffusa la notizia del suo incidente e l'intera comunità locale, sotto choc, le ha inviato fiori e regali per augurarle una pronta guarigione. Gli attacchi di elefanti ...Caso scommesse choc, spunta una nuova ipotesi: si parla di partite truccate e non solo dai calciatori. Ultime Secondo quanto scrive Repubblica, la Procura di Torino non esclude nessuna ipotesi per il ...