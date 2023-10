Scommesse calcio | il calciatore della Juventus | Nicolò Fagioli | si autodenuncia | andrà a parlare della ludopatia nelle scuole

Gran parte di questi ragazzi hanno giocato sul, non sulla propria squadra. Tonali sul Milan No, non l'ha giocato. Ma giocava al banco, cifre esorbitanti. 50 nomi Credo che siano di ...

Scandalo scommesse - Tutte le notizie di venerdì. Sacchi: "Ci devono essere regole". La nota della Juve La Gazzetta dello Sport

La ludopatia non si combatte col pugno duro. Fagioli si è pentito, si sta curando e potrà farlo per circa un anno lontano dal campo. Non si arriverà infatti al 29 ottobre - giorno in cui si sarebbe do ...Sulle scommesse nel calcio "bisogna che esca quello che debba uscire, che non ci sia omertà, sono temi che si devono affrontare di ...