Scommesse | arriva la prima ' sentenza' | Fagioli patteggia | squalificato per 7 mesi

(Di martedì 17 ottobre 2023)nel calcio, stagione finita per Nicolò. Ma per lo juventino è un'ottima notizia. Il Procuratore Federale Chinè ha accettato ilmento chiesto dai legali di, che ora ...

ROMA -il primo provvedimento della giustizia sportiva per la vicenda delleillecite. Riguarda Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che "la ...

Fagioli e le scommesse: arriva la squalifica. Tonali e Zaniolo verso l’interrogatorio Corriere della Sera

Scommesse illegali, in corso a Torino l'interrogatorio di Sandro Tonali Corriere della Sera

Calcio scommesse, oggi in diretta nuove rivelazioni. Nel frattempo arriva la squalifica per Nicola Fagioli: 7 mesi di stop.ROMA (ITALPRESS) – Arriva il primo provvedimento della giustizia sportiva per la vicenda delle scommesse illecite. Riguarda Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus. La Federcalcio, infatti, ...