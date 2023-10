Sciolta la seduta del Consiglio comunale per mancanza del numero legale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Napoli è saltato perdel. Al momento dell’appello erano presenti in aula solo 19 consiglieri e dunque i lavori non hanno potuto avere inizio. All’ordine del giorno erano in programma alcune delibere di variazione di bilancio. “Ecco il manifesto di questa Amministrazione. Il giorno prima conferenza stampa per dire quanto vadano bene le cose in città e il giorno dopo la maggioranza spaccata non viene in aula.consiliare non aperta, 26 tra delibere e odg da discutere e dunque rinviati. I primi a manifestare i mal di pancia sono stati i stessi consiglieri a sostegno di quest’amministrazione. Ci chiediamo allora se il Sindaco abbia compreso quanto dicevamo, come può questa città essere ben governata se ...